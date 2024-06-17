Denizli'de eski eşini ve arkadaşını öldüren kişi cezaevine gönderildi

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eski eşini ve yanındaki arkadaşını tüfekle öldüren kişi, cezaevine gönderildi.

15 Haziran'da yaşanan olayın ardından kaçan Şeref Ç. (45), polisin düzenlediği operasyonla ilçedeki bir apartta yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde eski eşini kıskandığı için bir anlık sinirle ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybeden Meral Tınaztepe ve Musa Ayaz'ın cenazeleri kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Karşıyaka Mahallesi 2342 Sokak'ta büfe işleten Meral Tınaztepe (47) ve yanındaki Musa Ayaz (47), otomobille gelen Tınaztepe'nin eski eşi Şeref Ç'nin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ölmüş, şüpheli kaçmıştı.