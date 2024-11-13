Denizli'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Denizli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde 2010 yılında işlenen cinayet nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan S.U'nun (51) yakalanması için çalışma yapıldı.

Polis, yerini belirlediği S.U'yu yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.