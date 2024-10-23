Denizli'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 20 ay ve çocuğun cinsel istismarı suçundan 31 yıl hapis cezası olan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.