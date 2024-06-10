Denizli\'de İki Gencin Öldürülmesi Davasında Cezalar Belli Oldu

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Denizli'de iki gencin tüfekle vurularak öldürülmesi ve cesetlerinin kuyuya atılmasıyla ilgili 5 sanığın yargılandığı davada 1 sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara 8 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ın tüfekle öldürülüp kuyuya atılmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Akköse, Mehmet Görünmez, Ali İhsan Yıldırım, olay sırasında yaşları 18 yaşından küçük sanıklar O.Ç. ve H.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ve maktullerin yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, mahkemede son savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti sanık Mustafa Akköse'yi, Hasan Akköse'ye yönelik "tasarlayarak öldürme" suçundan ve İsmail Yalçın'a yönelik "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar ise İsmail Yalçın'a karşı olan suçlardan beraat ederken, Hasan Akköse'nin öldürülmesi yönünden ise çeşitli sürelerde hapis cezaları aldı.

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine karar verilen Mehmet Görünmez'in cezası, suça yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla düşürüldü.

Sanık Ali İhsan Yıldırım ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası alırken bu ceza suça yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla, sabıkası olmaması nedeniyle takdir indirimi uygulanarak 10 yıla düşürüldü.

Olay sırasında yaşı küçük olan sanıklardan O.Ç de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası aldı, cezası suça yardım ettiği gerekçesiyle 12 yıla, yaşı küçük olması nedeniyle 8 yıla düşürüldü.

Sanıklardan H.Ö'ye ise "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra yaşı nedeniyle cezası önce 18 yıla ardından takdir indirimiyle 15 yıla düşürüldü.

Olay sırasında delilleri karartma suçlamasıyla tüm sanıklar hakkında yeni bir iddianame hazırlanacağı da öğrenildi.

Davanın geçmişi

Acıpayam ilçesinde 9 Haziran 2022'de İsmail Yalçın (17) ile Hasan Akköse (19) hakkında kayıp ihbarında bulunulmuş, kullandıkları otomobil Serinhisar ilçesine tespit edilmiş, gözaltına alınan Mustafa Akköse cinayeti itiraf etmiş, ifadesi doğrultusunda bir su kuyusunda cesetler bulunmuştu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Akköse hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Görünmez ve Ali İhsan Yıldırım hakkında da "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Suça sürüklenen iki çocuk H.Ö. ile O.Ç'nin de kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan sanıklardan Mustafa Akköse'nin kardeşi Kemal Akköse de silahlı saldırı sonucu öldürülmüş, kan gütme saikiyle işlendiği belirlenen cinayetle ilgili cesedi kuyuda bulunan Hasan Akköse'nin anne ve babası tutuklanmıştı.