Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Mahmut Kanyıldıran (49), üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanyıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
Son Dakika › Güncel › Denizli'de inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Diyarbakır merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda, Trabzon'dan temin edilen el yapımı tabancaların Diyarbakır'da satıldığı belirlendi. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.
Gaziantep Futbol Kulübü, Rumen teknik adam Marius Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı. Son 16 haftada sadece 2 galibiyet alan ve küme düşme potasında yer alan Gaziantep ekibi, Rumen hoca ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı. Yerli teknik adamlarla görüşme sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde S.A'nın kullandığı özel halk otobüsü, Adnan Menderes Üniversitesi varyantında refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada çoğu üniversite öğrencisi olan 28 kişi yaralandı. İl Emniyet Müdürü ve AFAD İl Müdürü de kaza yerinde inceleme yaptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
BMW ve Mercedes-Benz tarafından kurulan yeni bir girişim, Çin başta olmak üzere Asya pazarındaki elektrikli şarj altyapısını genişletmeyi hedefliyor. Beijing Ion Qi New Energy Technology isimli şirket resmen kuruldu.
Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nda temaslarda bulunan ALTSO Başkanı Eray Erdem, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Erdem, Almanya ile turizm, tarım ve ticaret alanlarında daha fazla güç birliği yapılması gerektiğini belirtti. Ziyarette Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da yer aldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki Aktaş köyünde Emrullah Mahmutoğlu'na ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede evin yanındaki kereste atölyesine sıçradı. İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak ev ve atölye kullanılamaz hale geldi.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu bölümler arası futsal turnuvası final maçına katıldı. Soyer, öğrencilerle birlikte maçı izleyerek kazanan takıma kupasını ve madalyalarını takdim etti. Sporla ilgilenmeyi ve sağlıklı yaşam tarzını desteklemeye devam edeceklerini belirten Soyer, gelecek yıllarda da benzer etkinliklere destek vereceklerini ifade etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, anne ve görme engelli 2 çocuğu 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olaya tanık olan İsmet Ketboğa, hemen ambulansı aradıklarını söyledi. Yaralı çocuğa acil şifalar diledi.
Amazon, uygun fiyatlı ve yüksek hızlı internet sistemi olan Project Kuiper için testlere başlıyor. Kuiper Systems, önümüzdeki altı ay boyunca binden fazla anten prototipini test edeceğini duyurdu. Testler, antenlerin farklı koşullar ve konumlar altında performansını değerlendirecek ve 200'e kadar abonenin terminal alabileceği belirtildi. Amazon, anten tasarımını tamamlamaya yakın olduğunu ve üç farklı seçenek sunmayı planladığını açıkladı. Bu anten çeşitliliği, Amazon'un yüksek hızlı internete erişim hedefini vurguluyor. Anten testi, Amazon'un SpaceX Starlink ağıyla rekabet etme çabasında önemli bir adım olarak görülüyor.
Hogwarts Legacy'nin büyük satış başarısı ancak Suicide Squad: Kill the Justice League'in hayal kırıklığı yaratan performansının ardından gözler Warner Bros'a çevrildi. Warner Bros Games, tek seferlik oyunlar yerine sürekli gelir getirebilen yapımlara odaklanacaklarını ve büyük serilerini live-service olarak sunacaklarını duyurdu. Harry Potter, Mortal Kombat, DC ve Game of Thrones gibi serilerin live-service oyunlara dönüştürüleceği belirtildi.
Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Kelleci Mahallesi'nde vatandaşlara yeni dönem projelerini anlattı ve destek aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?