Kaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de İşçileri Taşıyan Midibüs Devrildi: 4 Ölü - Son Dakika
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