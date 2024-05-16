Denizli\'de judo sporcusunu zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktör beraat etti

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Denizli'de antrenmanda sakatlanan judo sporcusunu, zorla maça çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan antrenör ve teknik direktör hakkında beraat kararı verildi.

Judo antrenörü E.D. ve teknik direktör S.U. hakkında, Şubat 2020'de düzenlenen kamp sırasında sakatlığı bulunan sporcu Gülbeyaz Seviş'i zorla maça çıkararak taksirle yaralamaya neden oldukları suçlamasıyla açılan davada karar duruşması yapıldı.

Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Gülbeyaz Seviş ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemez" ölçüde yaralanmaya sebebiyet vermekle suçlanan sanıklara ikişer yıla kadar hapis ve para cezası verilmesini, meslekten men edilmelerini talep etti.

Mahkeme heyeti ise yüklenen suç açısından kast veya taksirlerinin bulunmadığına hükmederek sanıkların beraatine karar verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Gülbeyaz Seviş, savcının talebine rağmen kararın aksi yönde çıktığını, böyle bir kararı beklemediklerini belirterek, hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, karara itiraz edeceklerini belirtti.