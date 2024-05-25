Denizli'de kamyonda yaşanan kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de kamyonda yaşanan kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti

Denizli\'de kamyonda yaşanan kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyon sürücüsü Mehmet Ercan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ercan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ercan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

25.05.2024 20:32
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Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen kamyonda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Mehmet Ercan'ın (25) kullandığı 27 AIP 206 plakalı kamyon, Gürpınar Mahallesi yakınındaki bir akaryakıt istasyonun duvarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ercan'ın cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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