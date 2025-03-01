Denizli'de Kaybolan 4 Yaşındaki Nazlı Şeşen İçin Aramalar Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Kaybolan 4 Yaşındaki Nazlı Şeşen İçin Aramalar Başlatıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, evinin önünde kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Nazlı'nın en son evin önünden demiryoluna doğru yürüdüğü güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan aramalarda Nazlı'ya ait terlik bulundu.

01.03.2025 00:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, evinin önünde oynarken, kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in bulunması için arama- kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Nazlı Şeşen'in son olarak evin önünden demiryoluna doğru yürüdüğü de bir evin kamerasına yansıdı. Nazlı'nın daha sonra yakındaki Aksu deresi üzerindeki köprüye yöneldiği; oradan da dereye düştüğünü değerlendiren, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

İlçenin Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen öğlen saatlerinde kayboldu. Nazlı Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen'in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu belirlendi. Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde yürürken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı. Bu sırada Nazlı Şeşen'e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajında kapaklar kapatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı. Nazlı Şeşen'i bulmak için çok sayıda vatandaş arama çalışmalarına katıldı. Aramaların gece geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Denizli, Güncel, Honaz, Hukuk, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Kaybolan 4 Yaşındaki Nazlı Şeşen İçin Aramalar Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:51 Rusya’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi Rusya'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilk yorum: Nankör domuz, sahiplerinden sert bir tokat yedi
23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 01:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de Kaybolan 4 Yaşındaki Nazlı Şeşen İçin Aramalar Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.