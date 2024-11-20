Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen motosikletteki kurye ağır yaralandı.
Hakan K'nin kullandığı 20 AOA 661 plakalı motosiklet, Gültepe Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Kuryenin Motosiklet Kazası - Son Dakika
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