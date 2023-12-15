00:37 •
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım•
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.
Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de maden göçüğü: Mahsur kalanlar var - Son Dakika