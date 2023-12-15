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Denizli'de maden göçüğü: Mahsur kalanlar var - Son Dakika
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Denizli'de maden göçüğü: Mahsur kalanlar var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucunda bazı işçiler mahsur kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Denizli\'de maden göçüğü: Mahsur kalanlar var
15.12.2023 - 01:05,  Güncelleme: 01:06
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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