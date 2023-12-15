Denizli\'de maden göçüğü: Mahsur kalanlar var

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Karaismailler Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Göçük nedeniyle bazı işçilerin mahsur kaldığını değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı.