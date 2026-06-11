Denizli'de Mera Tahsis Amacı Değişti

Denizli Valiliği, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki mera vasıflı taşınmaza ilişkin tahsis amacı değişikliği talebinin İl Mera Komisyonu tarafından uygun bulunduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'ndeki 241 bin 372,27 metrekare yüzölçümüne sahip mera vasıflı taşınmazın 27 bin 714,83 metrekarelik bölümünün, Kefe Yaylası Konaklamalı Orman Parkı sınırları içerisinde kalması nedeniyle kamu yatırımı amacıyla tahsis amacının değiştirilmesinin talep edildiği belirtildi.

Talebin yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda İl Mera Komisyonu tarafından uygun bulunduğu kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün de talebe uygun görüş verdiği, ilgili kurum görüşleri ve komisyon kararları doğrultusunda hazırlanan dosyanın, nihai izin sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildiği ifade edildi.