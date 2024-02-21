Denizli'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Denizli'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli\'de minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Necip Deda yönetimindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve annesi Melike Deda araçtan çıkarıldı, Melike Deda yaşamını yitirdi. Necip Deda'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

21.02.2024 08:01  Güncelleme: 08:05
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yeşilyayla Mahallesi yakınlarında, Necip Deda (23) yönetimindeki 20 FJ 664 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücü ve annesi Melike Deda'yı (43) araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Melike Deda'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Necip Deda'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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