Denizli\'de Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu

Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Haziran'da E.G.Z'ye ait evden motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.P. ve B.Y. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Öte yandan zanlıların motosikleti parçalara ayırdıkları tespit edildi.

Ekiplerce bulunan motosiklet parçaları sahiplerine teslim edildi.