Denizli\'de Öğrenci Servisi Devrildi: Çok Sayıda Yaralı

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DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde öğrenci servis midibüsü devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kaza saat 17.30 sıralarında Denizli- Manisa Karayolu'nun Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Denizli'ye Bölgesel Halter turnuvasına katılan sporcu öğrencileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.