Denizli'de Orman Yangınlarına Karşı Etkinlik Düzenlendi - Son Dakika
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Denizli'de Orman Yangınlarına Karşı Etkinlik Düzenlendi

Denizli\'de Orman Yangınlarına Karşı Etkinlik Düzenlendi

Denizli'de orman yangınlarının önlenmesi ve çevreye olan zararların en aza indirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ormanlarda bulunan zararlı maddeleri topladı. Vali Ömer Faruk Coşkun, etkinlikte yaptığı açıklamada orman yangınlarının yüzde 87'sinin insan kaynaklı olduğunu belirterek, vatandaşlarda orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

03.05.2024 11:53
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Denizli'de ormanların yangınlara karşı zararlı madde ve çöpler düzenlenen etkinlikle toplandı.

Yenişehir Millet Orman'ında düzenlenen etkinlikte Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Tamer Karayay, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül ve öğrenciler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca orman yangınlarının önlenmesi, olası yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla diğer illerle birlikte eş zamanlı düzenlenen "Orman Benim" kampanyasında katılımcılar ellerindeki poşetlere topladıkları çöpleri doldurdu.

Vali Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangınları açısından riskli bir döneme girildiğini söyledi.

Bunun için orman içinde bulunan zararlı maddeleri toplayarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Coşkun, "Orman yangınlarının yüzde 87'si insan kaynaklı. Dolayısıyla biz de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alınması, bu konuda neler yapılması gerekiyorsa farkındalık oluşturulması amacıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu farkındalık çalışmalarıyla özellikle vatandaşlarımızda ormanlarımızdaki yangınların önlenmesine yönelik bir bilinçlenme, bir farkındalık oluşturma noktasında mesafe alırız." dedi.

Kaynak: AA

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