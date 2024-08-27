Denizli'de otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli\'de otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 26 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.08.2024 12:09
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden Sultan Çırak (47), hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Antalya- Denizli kara yolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı 20 KK 204 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrildi. Otobüs şoförüyle birlikte 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Sultan Çırak, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 25 yaralı hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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