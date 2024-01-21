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Denizli'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, D.A. idaresindeki otomobil aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Denizli\'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
21.01.2024 - 12:13,
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında, D.A. idaresindeki 06 VGG 52 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Ayrılan parçalar daha sonra bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü D.A. ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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