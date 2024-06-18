Denizli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A idaresindeki 15 AJ 616 plakalı otomobil, Aliveren Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Ersin Eraslan yönetimindeki 20 AGS 267 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hafif ticari aracın şoförü Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ile yanında bulunan M.K, A.K. ve C.A. ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.