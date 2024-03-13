Denizli\'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeteryasında silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklandı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesindeki kafeteryada, 1 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrolle salıverilen 2 kişi, itiraz üzerine tutuklandı, olay anını güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi.
Hastane bahçesinde 7 kişinin silahla yaralandığı, gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı olaya ilişkin soruşturma kapsamında, 2 şüpheli hakkında hakimlikçe verilen adli kontrol kararına itiraz edildi.
Yeniden gözaltına alınan A.A. (25) ve O.K. (41), sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Böylelikle olayla ilgili tutuklu sayısı 5'e çıktı.
Öte yandan kafeterya yakınlarındaki güvenlik kamerasının, olay anını kaydettiği ortaya çıktı.
Basınla paylaşılan görüntülerde kafeteryaya giren M.A. (24) ve M.B'nin (20) bir masada oturan kalabalığa yaklaşmaları, yanlarındaki tabancayla üstlerine rastgele ateş açmaları ve koşarak uzaklaşmaları yer alıyor.
Ayrıca görüntülerde silahlı saldırının ardından yaşanan panik ve bazı vatandaşların kaçmaya çalışması da görülüyor.
Yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Pamukkale ilçesinde, 1 Mart'ta hastanenin bahçesindeki kafeteryada oturan grubun üzerine ateş açılması sonucu 7 kişi yaralanmış, olayla ilgili 5 kişi yakalanmış, üçü tutuklanmıştı, ikisi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
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