Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda yakalanan, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Rüşvet Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?