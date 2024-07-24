Denizli'de Sahte Para Operasyonunda 2 Tutuklama

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Denizli'de düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bazı çarşılarda sahte 100 lira vererek vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin piyasaya sürmeye çalıştığı 309 sahte 100 lira ele geçirildi.

"Parada sahtecilik" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.