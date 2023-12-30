Denizli\'de saman yüklü tırda kaçak sigara ele geçirildi

11:17 •
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Denizli'nin Honaz ilçesinde saman yüklü bir tırda yapılan aramada 1900 paket kaçak sigara bulundu.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş Mahallesi'nde R.V. (50) yönetimindeki 43 AAN 376 plakalı saman yüklü tırı durdurdu.
Yapılan aramada tırın çeşitli bölümleriyle samanların arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 1900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
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