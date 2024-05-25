Denizli\'de silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

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Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Yaşar Akdağlı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kadının cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.???????