Denizli'de silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Denizli\'de silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

Denizli'nin Güney ilçesinde bir evin bahçesinde düzenlenen silahlı saldırıda Cennet Akdağlı hayatını kaybetti, eşi Yaşar Akdağlı ise ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşar Akdağlı tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi çalışmalarını sürdürüyor.

25.05.2024 20:41
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Denizli'nin Güney ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda vurulan kadın yaşamını yitirdi, eşi ağır yaralandı.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oturan Yaşar (60) ve eşi Cennet Akdağlı'ya (55) kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan eşi Yaşar Akdağlı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kadının cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de silahlı saldırı: Kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı - Son Dakika

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