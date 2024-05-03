Denizli'de Sondaj Sırasında Patlamalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Denizli'de Sondaj Sırasında Patlamalar Devam Ediyor

Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 4 gündür devam ediyor. Yüzeye fışkıran jeotermal su nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, metrelerce yüksekliğe fışkıran su havadan görüntülendi. Patlamalar sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlanırken, kuyunun bir süre sonra kapatılacağı belirtildi.

03.05.2024 00:38
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Sondaj sırasında gerçekleşen patlamalar 4. gününde de devam ediyor

DENİZLİ - Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 4 gündür devam ediyor. Yüzeye fışkıran jeotermal su nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, metrelerce yüksekliğe fışkıran su havadan görüntülendi.

Denizli'de 4 gündür devam eden patlamaların ilki, 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Yeni Babadağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede kurulması planlanan jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışmaları sırasında bir patlama gerçekleşti. Özel bir firma tarafından yürütülen sondaj çalışmaları esnasında 850 metre derinlikte hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce yüksekliğe ulaştı. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik tedbirleri alırken, yüzeye fışkıran jeotermal su dördüncü günde de devam ettiği görüldü.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı. Basınçlı jeotermal su ve gaz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı kuyu havadan görüntülendi. Kuyunun bir süre sonra kapatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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