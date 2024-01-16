Denizli\'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ocak'ta Kuşpınar Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde tartıştığı Yasin Karaobalı'yı (30) bıçakla yaraladığı öne sürülen B.K'yi (26) gözaltına aldı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Denizli Devlet Hastanesinde tedavisi süren Karaobalı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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