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Denizli'de Tırın Kontrolden Çıkması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Tırın Kontrolden Çıkması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çekiciden indirilen tırın kontrolden çıkması sonucu iki araç arasında sıkışan sürücü Yunus Emre Cantaş hayatını kaybetti. Cantaş, tır servisinin önüne getirdiği arızalı tırı indirirken kontrolden çıkan tırın çekiciye çarpması sonucu sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cantaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli\'de Tırın Kontrolden Çıkması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti
21.12.2023 - 09:21,
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çekiciden indirilen tırın kontrolden çıkması sonucu iki araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Yunus Emre Cantaş (35), arızalanan bir tırı 48 RU 816 plakalı çekicisiyle Eskihisar Mahallesi'ndeki tır servisinin önüne getirdi.

Cantaş, indirme işlemi sırasında kontrolden çıkan tırın çekiciye çarpması sonucu iki araç arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cantaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaynak: AA
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