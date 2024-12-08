Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin çarptığı 69 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Mustafa C. idaresindeki 32 ACM 216 plakalı otomobil, Kaklık Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Çetin'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri kazaya karıştığını belirlediği araç ile sürücüyü tespit etti.
Gözaltına alınan Mustafa C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Trafik Kazası: Yaşamını Yitiren 69 Yaşındaki Adam - Son Dakika
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