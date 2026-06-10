Denizli'de Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kızılyer Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Özdemir'in (56) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Özdemir için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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