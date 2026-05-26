Denizli'de Tüfekle Oynayan Çocuk Hayatını Kaybetti

26.05.2026 19:58
14 yaşındaki A.B., tüfeğin ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Denizli'nin Güney ilçesinde oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Parmaksızlar Mahallesi'nde, evlerinin duvarında asılı tüfekle oynayan 14 yaşındaki A.B'nin, silahın bir anda ateş almasıyla vurulduğu iddia edildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, A.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

