Denizli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Denizli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Denizli\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Denizli'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Valilik yanındaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İl Emniyet Müdürü ve teşkilat mensupları Vali'yi ziyaret etti. Şehit ve hayatını kaybeden polisler için mevlit okutuldu ve Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

10.04.2024 13:58
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Denizli'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik yanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Sağdıç ve teşkilat mensupları daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından şehit ve hayatını kaybeden polisler için Delikliçınar Yeni Cami'de mevlit okutuldu.

Program kapsamında Asri Mezarlıktaki şehitlik ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı, dua edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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