Denizli\'de Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Denizli'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik yanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, anıta çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Sağdıç ve teşkilat mensupları daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.
Ziyaretin ardından şehit ve hayatını kaybeden polisler için Delikliçınar Yeni Cami'de mevlit okutuldu.
Program kapsamında Asri Mezarlıktaki şehitlik ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı, dua edildi.
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Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
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