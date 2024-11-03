Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 9 bin 781 uyuşturucu hap, 2 kilo 968 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.