Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu kullanmak" suçlamasıyla Kök ve 11 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Denizli Baro Başkanlığı binası ve belirlenen 21 adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan Baro Başkanı Kök ile avukatlar E.E, V.S.B, M.O.A, O.S.O, Y.K, K.O, O.F.S, C.S, F.K, B.T. ve E.B. işlemler için jandarmaya götürüldü.

Baro Başkanı Kök'ün ikametinde 0,3 gram esrar, diğer şüphelilerin adreslerinde ise 50 gram esrar, 57 sentetik ecza hap, 200 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 2 kök kenevir bitkisi, muhtelif iklimlendirme malzemeleri, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.