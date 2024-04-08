Denizli\'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki şüphelilerden biri tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" uyarısına rağmen kaçan şüpheli bir otomobili kovalamaca sonucu yakaladı.
Araçta yapılan aramada 69 yeşil reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.???????
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Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
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