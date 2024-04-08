Denizli\'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki şüphelilerden biri tutuklandı

Samsun'da boşanmak istemeyen adam eşine kurşun yağdırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.