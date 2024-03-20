Denizli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli cezaevine gönderildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli cezaevinde gönderildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan ilçe merkezine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 350 gram bonzai ve 5 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Meta'nın Twitter rakibi Threads, kullanıcıların 'şu anda trend' olan konuları görmelerini sağlayan bir özelliği kullanıma sundu. Yapay zeka kullanarak trend konuları belirleyen özellik, kullanıcıların arama sayfasında ve Sizin İçin akışında görünecek. Şimdilik beş trend konuyu gösteren özellik, içerik uzmanları tarafından denetleniyor ve şirketin güvenlik kurallarına uygunluğu sağlanıyor.
Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan ve CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını kamuoyuna duyurdu. Beşikçioğlu'nun mal varlığı arasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de mülkler ile lüks otomobiller bulunuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın suya yüzde 20 ve yüzde 30 indirim açıklamasının ardından Kayseri, metreküpte alınan fiyat sıralamasında 12,23 TL ile 30 büyükşehir arasında en ucuz su kullanan iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Büyükkılıç, yapılan indirimin kente hayırlı olmasını diledi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca 21 Mart'ta Diyarbakır'da kutlanacak Nevruz etkinliği için güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların yapılacağı alanda 10 kilometre uzunluğunda bariyer kurulacak ve 7 bin 500 polis görev alacak. Programda dünyaca tanınan sanatçılar da konser verecek.
OnePlus, fiyat performans odaklı Nord CE 4 modelinin tanıtımına yaklaşırken, cihazın Geekbench skoru ve özellikleri ortaya çıktı. OnePlus Nord CE 4, tek çekirdekli testlerde 1.135, çok çekirdekli testlerde ise 3.037 puan aldı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleri sunacak. Ayrıca microSD kart desteği de bulunacak. Modelin başlangıç fiyatının 300-400 dolar arasında olması ve 1 Nisan'da tanıtılması bekleniyor.
WhatsApp, Android kullanıcıları için sesli mesajları metne çeviren yeni bir özelliği sunuyor. Bu özellik, özellikle iPhone kullanıcılarının bir yıldır test ettiği bir işlev. Mayıs 2023'te WhatsApp'ın beta sürümünde görülen bu yenilik, kamusal alanlarda mesaj içeriğini dinlemeden öğrenmeyi mümkün kılacak. WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürmek için yaklaşık 150 megabayt ek veri indiriyor. Bu özellik, WhatsApp'ın 'Chats' ayarlarından etkinleştirilebilir. İki dakikadan kısa sesli mesajlar artık otomatik olarak metne dönüştürülebilecek. Ancak daha uzun mesajlar için kullanıcıların manuel onayı gerekiyor. Bu, uzun metinlerin sohbeti doldurmasını ve kullanıcıları olası rahatsızlıklardan korumak için tasarlanmış bir güvenlik önlemi. Bu özelliğin Android cihazlara ne zaman genel olarak yayınlanacağı henüz net değil.
Samsung, Galaxy Z Fold 6'nın bütçe dostu bir versiyonunu piyasaya süreceği ve iPhone 16 serisinin tanıtımını bekleyeceği iddia ediliyor. Seri üretimin mayıs ayında başlaması ve telefonun eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatının 800 dolardan daha ucuz olması beklenen cihaz, Apple'ın en yeni iPhone'larıyla rekabet etmeyi hedefliyor.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye'nin ve İstanbul'un sanat belleğinde önemli bir yere sahip olarak uluslararası 'BraVo' ödülüne layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin yıllık konser ve tiyatro merkezi olarak seçildiği ve Rusya'da düzenlenen 'BraVo' ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Bu başarıyla gurur duyulduğu ifade edildi.
Kırşehir'de seçim çalışmaları kapsamında AK Partili yetkilileri ziyaret eden bir engelli vatandaş, kendisine akülü araba verilmesini istedi ancak oy vermeyeceğini belirtti. Vatandaşa akülü araç teslim edilirken yaşanan diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. AK Parti İl Başkanı, partinin sadece partililere değil tüm vatandaşlara hizmet ettiğini vurguladı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, cinnet geçiren bir koca, bıçakla karısını öldürdükten sonra araya giren oğlunu ağır yaraladı. Cinnet geçiren koca ise yaşamına son verdi. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, Köyceğiz İlçesi'nde bir şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 6 tabanca, 12 av tüfeği, tabanca ve av fişekleri ile şarjörler ele geçirildi. Şüpheli şahsa yasalara muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulandı ve adli işlemler başlatıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırıkhan ilçesinde 50 bin 66 metrekare alanda kurulan 6 Şubat Mesire Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Başkan Lütfü Savaş, depremzedelere konut projesi başlatacağını söyledi.
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