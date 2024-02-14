Denizli'de Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın ve İtfaiye Aracının Dere Yatağına Devrilmesi - Son Dakika
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Denizli'de Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın ve İtfaiye Aracının Dere Yatağına Devrilmesi

Denizli\'de Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın ve İtfaiye Aracının Dere Yatağına Devrilmesi

Denizli'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ümmü Güden'in evinde çıkan yangında hayatını kaybetmesinin ardından itfaiye aracı dere yatağına devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı.

14.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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DENİZLİ'de tek yaşayan Ümmü Güden (82), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangına müdahaleye giden itfaiye aracı dere yatağına devrildi, 3 personel yaralandı.

Beyağaç ilçesi Sazak Mahallesi'nde oturan Ümmü Güden'in (82) yalnız yaşadığı evinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürülürken; Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Beyağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İTFAİYE ARACI DERE YATAĞINA DEVRİLDİ

Öte yandan bölgeye giden, Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracı, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Kazada 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Denizli'de Yangında Hayatını Kaybeden Yaşlı Kadın ve İtfaiye Aracının Dere Yatağına Devrilmesi - Son Dakika
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