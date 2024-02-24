Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Denizli\'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı

Denizli'nin Pamukkale, Honaz, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 55 gram eroin, 350 gram esrar, 215 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uçaksavar mermisi ve telefon ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

24.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Denizli'nin 4 ayrı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Pamukkale, Honaz, Çivril ve Sarayköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.

İlçelerde belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 55 gram eroin, 350 gram esrar, 215 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uçaksavar mermisi ve telefon ele geçirdi.

Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Pamukkale, Sarayköy, Kenevir, Denizli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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