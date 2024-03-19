Denizli'nin Tavas ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıttıkları yaşlı kadını tutuklanacağı tehdidinde bulunarak yaklaşık 900 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.
Horasanlı Mahallesi'nde yaşayan N.T. (80), evine gelip kendilerini jandarma olarak tanıtan 2 kişinin, Almanya'daki oğlunun tutuklandığını, evdeki ziynet eşyası ve paraları vermezse kendisinin de cezaevine gireceğini söyleyerek yaklaşık 100 bin lira nakit para ile 800 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdıkları ihbarında bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlediği operasyonla Aykut T. (31), Sezgin Ö. (28) ve B.K.A'yı (25) paralar ve ziynet eşyalarıyla birlikte kent merkezindeki bir adreste yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aykut T. ve Sezgin Ö, tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de yaşlı kadını dolandıran 3 kişiden 2'si tutuklandı - Son Dakika
İzmir'de makas atarak şerit değiştiren bir sürücünün karıştığı kazada 5 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Sürücü hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi. Sanık, kazanın ardından panikleyerek olay yerinden uzaklaştığını söyledi. Savcılık, sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Türk Kızılay, Ankara'da bulunan aşevlerinde otomasyon sistemi pilot uygulamasını başlattı. Kızılay, hijyenik ortamlarda hazırlanan sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yeni bir sistem hayata geçirdi. Aşevlerinde ayni ve nakdi bağış kabul edildiğini belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, otomasyon programının ihtiyaç sahiplerinin bilgilerini tanımlayarak ne kadar yemek verileceğini belirlediğini söyledi. Aşevlerinde her gün binlerce kişiye yemek dağıtıldığını ve bu dağıtımların hayırseverlerin ve toplumun dayanışmasıyla gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, aşevlerine ayni bağışların yanı sıra internet, mobil bağış, telefon numarası ve şubeler aracılığıyla da bağış yapılabileceğini belirtti.
Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Çağrı Merkezi / Müşteri Hizmetleri Hizmet Standartları' konulu eğitim, çağrı merkezi sektöründe istihdam sağlamak isteyen ve çağrı merkezi bulunan işletmelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, çağrı merkezi kriterleri, müşteri sadakati, hizmet standartları ve doğru iletişim konuları ele alındı.
Yalova Ro-Ro Limanı'ndan cezaevi firarisini kargo gemisine bindirerek yurt dışına kaçırdığı belirlenen 2'si personel toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Emniyeti ekipleri, firari D.T.'nin kaçışını tespit etti ve insan ticareti yaptığı ileri sürülen F.K. ve E.T.'nin yardımıyla kaçış gerçekleşti. Polis, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı ve rüşvet paralarına el koydu. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi ve esnafı ziyaret etti. Davutoğlu, vatandaşlara hitap ederek, Ağrı için tertemiz bir belediyecilik anlayışıyla hizmet sunacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini belirtti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttükleri çalışmalar sonucunda Mamak ilçesinde bulunan bir iş yerinde 40 bin 627 adet extacy hap ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
Bağcılar'da trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa toplamda 27 bin 235 TL para cezası uygulanıp hakkında adli işlem başlatıldı. Sürücü, TEM Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey Viyadüğü üzerinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından tespit edilen sürücü, çeşitli suçlamalarla toplamda 27 bin 235 TL para cezasına çarptırıldı.
Sinop'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisi açıldı. Vali Mustafa Özarslan, açılışta yaptığı konuşmada, TKDK'nin Sinop'ta hayvancılık yatırımlarından gıda sanayi tesislerine kadar pek çok alanda yatırımcıları bilgilendireceğini belirtti. IPARD III Programı ile Sinop çiftçisine yüzde 50 ile yüzde 75 arasında hibe desteği sunulacak.
Erzincan'da gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik aranan 2 hükümlü yakalandı. H.T. ve M.G. isimli hükümlüler, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Başakşehir Belediyesi, 2025-2029 yıllarını kapsayan beş yıllık stratejik planının hazırlıklarına geniş katılımlı bir çalıştayla başladı. Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları temsilcileri ve muhtarların yer aldığı çalıştayda stratejik planla ilgili görüşler alındı.
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