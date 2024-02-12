Denizli'de yük taşıma asansörü düştü, kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de yük taşıma asansörü düştü, kadın hayatını kaybetti

Denizli\'de yük taşıma asansörü düştü, kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşıma asansörü arızalanarak düştü. İşletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

12.02.2024 00:03
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yük taşıma asansörünün düşmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

İlçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü.

Bu sırada asansörde bulunan işletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta (38) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

???????Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kıranta, kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA

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