Denizli Honaz'da Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı hizmete açıldı - Son Dakika
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Denizli Honaz'da Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı hizmete açıldı

Denizli Honaz\'da Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı hizmete açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde yapılan Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde törenle hizmete açıldı. Parkın adını taşıyan Mevlüt Kuru, eşinin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu dile getirirken, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de anlamlı bir açılış gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

14.02.2024 14:41
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Denizli'nin Honaz ilçesinde yapımı tamamlanan "Ayşe-Mevlüt Kuru Parkı" törenle hizmete açıldı.

Haydar Mahallesi Alim Camii Sokak'ta, Mevlüt Kuru ve vasiyetini yerine getirdiği merhum eşi Ayşe'nin adını taşıyan parkın açılışı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde açılışı gerçekleştirildi.

Törenden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Mevlüt Kuru (74), 8 ay önce kaybettiği eşinin vasiyetini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Eşim ile hastanedeyken konuşmuştuk. Onun için sözünü yerine getirmek için bu parkı yaptırmaya karar verdim. Parkın yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Böyle anlamlı bir günde eşine olan sevgisini gösterdiği için sevinç duyduğunu anlatan Kuru, eşinin isminin hep yaşatılacağını ifade etti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise Sevgililer Günü'nde anlamlı bir açılış gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı, katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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