Denizli'nin Honaz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Kazada yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Ş.T.Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ş.T.Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda, 23 Mayıs'ta Ş.T.Ç'nin idaresindeki 06 DFS 833 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı otomobille çarpışmış, Kezer olay yerinde hayatını kaybetmiş, aynı araçtaki Kezer'in eşi Maynur Kezer (51) ile Ş.T.Ç. yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Denizli Honaz'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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