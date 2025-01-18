Denizli'li Osman Gürcü, 56 Metre ile Balta Fırlatma Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'li Osman Gürcü, 56 Metre ile Balta Fırlatma Dünya Rekoru Kırdı

Denizli\'li Osman Gürcü, 56 Metre ile Balta Fırlatma Dünya Rekoru Kırdı

Denizli'de özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü, en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp saplama rekorunu 56 metre ile kırarak, Guinness Dünya Rekorları'na 11'inci kez girdi.

18.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ'de özel güvenlik görevlisi Osman Gürcü (44), en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp saplamada 56 metreyle dünya rekorunu kırdı. Daha önce de çeşitli dallarda kırdığı rekorlarla 11'inci kez Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Gürcü, kırdığı son rekorla, ABD'li rakibini de geride bıraktı.

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve çeşitli spor dallarıyla uğraşan evli, 2 çocuk babası Osman Gürcü, dünya rekorlarına merak sardı. Bir süre 'Guinness Dünya Rekorları'nı inceleyen Gürcü, özellikle basketbol dalındaki rekorları denedi. 2023 yılında rekor denemelerine başlayan Gürcü, ilk olarak, en uzak mesafeden bel arkası gerisinden 17 metreden basket atışı yaparak dünya rekorunu kırdı. Ardından en uzak mesafeden yerden bir kere sekip 30 metreden giren basket atışı rekorunu kırdı. Daha sonra ise en uzak mesafeden hook (çengel) basket atışı 25 metre, en uzak mesafeden gözleri kapalı hook atışı 20 metre, en uzak mesafeden pota arkası gerisinden tersten panya üzerinden atılan basket atışı 11 metre, en uzak mesafeden gözleri kapalı el altından atılan basket atışı 16 metre, en uzak mesafeden bardağa atılan pinpon topu atışı 13 metre, en uzağa kauçuk tavuk fırlatma 35 metre, en uzak mesafeden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı, 26 metre ve en uzak mesafeden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı, tersten geriye doğru 18 metrede 10 kez dünya rekorları kırarak 'Guinnness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı. 1 yıl 2 ay içinde 10 kez dünya rekoru kıran Osman Gürcü, bu kez de en uzak mesafedeki hedefe balta fırlatıp, saplama rekorunu kırmayı denedi. Yaklaşık 1 saat hedefe balta fırlatarak saplamayı deneyen Gürcü, çok sayıda atış denemesinin ardından baltayı hedefe saplayarak dünya rekorunu kırdı. Gürcü, geçen yıl mart ayında ABD vatandaşı William Hulme'nin 54 metreyle kırdığı dünya rekorunu 56 metreye çıkarıp, yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı'na 11'inci kez girip, adını tekrar yazdırdı.

11'inci kez dünya rekoru kırdığını söyleyen Osman Gürcü, "Denizli ve Türkiye'yi dünyada temsil etmenin gururunu yaşıyorum. 11 ayrı dünya rekorunun sahibi oldum. 12'ncisini kırmayı düşünüyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi, tesis anlamında bana destek verdi. Arkadaşlarım da büyük destek oldu. Yeni rekorlar kırıp, Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Denizli, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'li Osman Gürcü, 56 Metre ile Balta Fırlatma Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:50:24. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'li Osman Gürcü, 56 Metre ile Balta Fırlatma Dünya Rekoru Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.