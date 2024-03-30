Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli 16 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.???????
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Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören'deki mitinginde yaptığı konuşmada, milletin iradesine saygılı olduklarını ancak hiç kimsenin şehirlerinin daha fazla çalınmasına rıza göstermeyeceğine inandığını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un depreme hazırlığının geciktirilmesi ve trafik sorunları nedeniyle kırık ve küskün olduğunu belirtti ve İstanbul'un yeniden dinamizmine kavuşması için çalışacaklarını vurguladı.
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