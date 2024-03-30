Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Denizli merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik soruşturma yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından 18'i tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

30.03.2024 15:53  Güncelleme: 15:54
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Denizli merkezli 16 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezli 16 ilde operasyon düzenledi.

Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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