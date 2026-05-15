Denizli Mesleki Eğitim Şenliği Düzenlendi
15.05.2026 14:38
Denizli'de mesleki ve teknik eğitimi tanıtmak amacıyla şenlik düzenlendi, 12 bin ziyaretçi bekleniyor.

Denizli'de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimin tanıtılması, öğrencilerin üretim becerilerinin toplumla buluşturulması amacıyla "Denizli Mesleki Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Adalet Parkı'nda gerçekleştirilen şenliğe katılan Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, şehirde anlamlı bir etkinliğin yapıldığını söyledi.

"Bütün umudumuz gençliktedir." diyen Köşger, şunları kaydetti:

"Ülkenin istikbali, geleceği, umudu gençlerde ve bu gençlerin nitelikli, meslek sahibi, kalifikasyonu yüksek, çağın bilgisiyle donanmış, kuşanmış gençler olmalarını istiyoruz. Mesleki eğitim maalesef biraz son zamanlarda aksadı. Son 3-5 yıldır toparlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün yapılan etkinlikler, gençlerimize meslek liselerini ve mesleki eğitimi tanıtma anlamında çok önem ifade ediyor."

Denizli'deki mesleki eğitimle ilgili kurumların kendi stantlarını açtıklarını aktaran Köşger, "Denizli'de zaten mesleki eğitimde oldukça iyi durumdayız, Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzde 40'a yakın mesleki eğitime yönelmiş durumda. Denizli'de bu oranı daha da yükseltmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Köşger, dünyadaki başarılı örneklerde olduğu gibi akademik eğitime yönelen öğrenci oranının, gerçekten bilimsel ve akademik çalışmaya yatkın bireylerden oluşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara erken yönlendirilmesi, hem ülkenin insan kaynağını daha verimli kullanmasını sağlayacak hem de gençlerin daha kısa sürede üretime ve istihdama katılarak ailelerine ve ülke ekonomisine değer üretmesine katkı sunacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ise kentte mesleki ve teknik eğitim kapsamında 51 okulda toplam 22 bin 232 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

Çalışkan, ilde 14 okulun döner sermaye işletmesine sahip olduğunu, bu işletmelerin 2025 yılı toplam cirosunun 28 milyon 333 bin 662 lira olduğunu söyledi.

Mesleki eğitimde 31 alan ve 58 dalda eğitim verildiğini anlatan Çalışkan, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında ise 31 alan ve 121 dalın aktif olarak faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla öğrencilerin bilgi, beceri ve üretim odaklı çalışmaları vatandaşlarla buluştu.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik etkinlik alanında kurulan 50 tematik çadırda uygulamalı atölyeler, öğrenci sunumları ve üretim faaliyetleri gerçekleştirildi.

Şenlikte, robotik ve teknoloji uygulamaları, gastronomi sunumları, moda tasarım ve el sanatları çalışmaları, elektrik-elektronik ve otomasyon uygulamaları ile sağlık hizmetleri alanlarına yönelik etkinlikler yer aldı.

Yaklaşık 12 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen şenlik bugün sona erecek.

Kaynak: AA

