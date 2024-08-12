Denizli'nin Kale ilçesinde boğa güreşleri düzenlendi - Son Dakika
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Denizli'nin Kale ilçesinde boğa güreşleri düzenlendi

Denizli'nin Kale ilçesinde yapılan boğa güreşlerinde 104 boğa mücadele etti. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, boğa güreşlerini teşvik etme kararı aldıklarını belirtti. Dereceye giren boğaların sahiplerine ödülleri verildi.

12.08.2024 09:06
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Denizli'nin Kale ilçesinde boğa güreşleri gerçekleştirildi.

TOKİ Mahallesi'ndeki Durmuş İncedayı Er Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 104 boğa mücadele etti.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, ilçede daha önce yapılan yağlı güreşlerin ekonomik bir getiri sağlamadığını, bu nedenle de boğa güreşlerini teşvik etmeye karar verdiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye giren boğaların sahiplerine ödülleri verildi.

Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kaymakam Ferhat Salih Ceylan ve bazı ilçe belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'nin Kale ilçesinde boğa güreşleri düzenlendi - Son Dakika

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