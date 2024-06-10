Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli\'nin Tavas ilçesinde korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Merve B. yönetimindeki bir otomobil ile Yunus Emre E'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar farklı hastanelere sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

10.06.2024 15:53
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Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Merve B. (33) yönetimindeki 34 CTT 100 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi'nde Yunus Emre E'nin (18) kullandığı 20 AIF 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Anıl B. (35), Çağın Alp B. (3), Yaman Arın B. (1) ve İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi farklı hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı olarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ulaba müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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