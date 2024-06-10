Denizli\'nin Tavas ilçesinde korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Merve B. (33) yönetimindeki 34 CTT 100 plakalı otomobil, Kızılcabölük Mahallesi'nde Yunus Emre E'nin (18) kullandığı 20 AIF 328 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Anıl B. (35), Çağın Alp B. (3), Yaman Arın B. (1) ve İbrahim Ulaba (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 kişiyi farklı hastanelere sevk etti.

Ağır yaralı olarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Ulaba müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.