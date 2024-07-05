Denizli'nin Tavas ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Denizli'nin Tavas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçedeki bir tarla ve evde arama yaptı. Narkotik köpeğin de katıldığı aramalarda 31 kök Hint keneviri, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 40 kartuş ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.