Denizli Pamukkale'de Ayşe Pabuccu öldü, ağabeyi yaralandı; Ali Avcı tutuklandı. - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de Ayşe Pabuccu öldü, ağabeyi yaralandı; Ali Avcı tutuklandı.

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Denizli Pamukkale\'de Ayşe Pabuccu öldü, ağabeyi yaralandı; Ali Avcı tutuklandı.
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Denizli Pamukkale'de dini nikahlı engelli eşinin ablası Ayşe Pabuccu'yu bıçakla öldüren Ali Avcı, eşinin ağabeyi Mehmet Pabuccu'yu da yaraladı. 7 bıçak darbesi alan Ayşe Pabuccu kurtarılamazken, Ali Avcı tutuklandı; Mehmet Pabuccu'nun tedavisi sürüyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Ali Avcı (45), dini nikahla evlendiği engelli kadının ablası Ayşe Pabuccu'yu (43) çıkan tartışmada öldürdü, ağabeyi Mehmet Pabuccu'yu (49) yaraladı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Avcı, iddiaya göre kendisi ile aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla dini nikahla evlendi. Engelli kadının ablası olan Ayşe Pabuccu ile ağabeyi Mehmet Pabuccu, bu birlikteliğe karşı çıktı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Ayşe-Mehmet Pabuccu kardeşler, Ali Avcı'nın evine gitti. Evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Avcı, bıçakla iki kardeşi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşe Pabuccu ile ağabeyi Mehmet Pabuccu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi alan Ayşe Pabuccu, kurtarılamadı. Mehmet Pabuccu'nun ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis tarafından gözaltına alınan Ali Avcı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA
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