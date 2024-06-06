Denizli Pamukkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

06.06.2024 21:19
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akhan Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 120 personel ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 uçak ve 2 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 30 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli Pamukkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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