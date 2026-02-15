Denizli Teleferik Tesisleri Geçici Olarak Kapandı - Son Dakika
Denizli Teleferik Tesisleri Geçici Olarak Kapandı

Denizli Teleferik Tesisleri Geçici Olarak Kapandı
15.02.2026 11:58
Denizli'de teleferik hattı, toprak kayması nedeniyle güvenlik amacıyla geçici süre kapatıldı.

Denizli'de Bağbaşı Yaylası'na ulaşım sağlayan teleferik hattı, haberleşme kablosunun zarar görmesi nedeniyle geçici süre kullanıma kapatıldı.

Tesisi işleten Denizli Büyükşehir Belediyesi Beltaş AŞ'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, teleferik tesisinde direklerin bulunduğu yol güzergahı altında toprak kayması meydana geldiğini, bu nedenle fiber haberleşme kablosunda hasar oluştuğunu kaydetti.

Durumun güvenli işletimi etkileyebileceğinin değerlendirildiğini belirten Doğan, şu ifadelerini kullandı:

"Herhangi bir risk oluşmaması adına tesisimiz tedbir amaçlı olarak geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. İlgili teknik ekiplerimiz tarafından gerekli onarım, bakım ve güvenlik kontrolleri titizlikle sürdürülmektedir. Çalışmalar tamamlanmadan tesis kesinlikle hizmete açılmayacaktır. Güvenlik her zaman birinci önceliğimizdir. Tüm onarım ve kontrollerin tamamlanmasının ardından tesisimiz yeniden halkımızın hizmetine sunulacaktır."???????"

Kaynak: AA

